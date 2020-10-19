Adil Gür, Kemal Öztürk'ü mahkemeye vereceğini açıkladı: 'Akıncı kazanamazsa mesleği bırakım' dediği iddia edilmişti

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, "KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanamazsa bu mesleği bırakırım" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Tatar'ın seçimi kazanması sonrası gündem olan sözleri sorulan Gür, iddiaları 3 gün sonra yalanlayarak böyle sözler sarf etmediğini ve gazeteci Kemal Öztürk'ü mahkemeye vereceğini söyledi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün, "KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanamazsa bu mesleği bırakım" dediğini iddia etmişti. Öztürk yazısında, Adil Gür'ün kendisine "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek" dediğini yazmıştı. Seçim sonucunda Tatar'ın seçimi kazanması sonrası sosyal medyada bu yazı tekrar gündeme geldi.

Konuyla ilgili Yeniçağ'a konuşan Adil Gür, Kemal Öztürk'e 'kesinlikle 'Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım' diye bir söz söylemediğini' belirtti "Ben Kemal Bey'e kesinlikle öyle bir şey demedim. Velev ki dedim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

'Akıncı'nın kazanacağını söylemiştim'

Adil Gür'ün yaptığı açıklamalar şöyle:

"KKTC seçimleriyle ilgili olarak Habertürk canlı yayınında kendisinin politikalarını benimsemesem de Mustafa Akıncı'nın seçimleri kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Bu doğrudur. Bu benim şahsi fikrimdi. Herhangi bir anket çalışması da yapmadım.

'Mesleği bırakırım demedim'

Ancak Kemal Öztürk'ün yazısında belirttiği gibi 'Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek' gibi bir ifadem olmamıştır.

Kesinlikle böyle bir şey söylemediğimin altını çiziyorum. Ancak velev ki dedim diyelim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.

"İnsanlarda sanki benim Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istiyorum gibi bir algı oluştu. Kemal Bey yüzünden şu an sosyal medyada linç yiyorum. Hayır ben sadece programda Akıncı'nın politikalarını benimsemesem de seçimi kazanacağını söyledim. Onun dışında Kemal Öztürk'ün yazdığı ifadeleri kullandığım iddiası gerçek dışıdır."

Öztürk’ten yanıt: Kendisine yakıştıramadım

Öztürk, Independent Türkçe’nin sorusu üzerine yazının 16 Ekim tarihinde yayımlandığını hatırlatarak Gür’e tepki gösterdi.

Öztürk şunları söyledi:

"2 gündür bir açıklama göndermedi. 25 yıllık meslek hayatımda hiç tekzip metni almadım. Yazdığım cümlelerin tamamı doğrudur. Seçim sonuçları açıklanana kadar bekleyip sonra, ‘Ben bunları söylemedim' demesini kendisine yakıştıramadım. 2 gün sonra böyle bir açıklama yapmasını yakıştıramadım. Yazdıklarımın arkasındayım. Canlı yayında yüzde 60-40 Ersin Tatar kaybedecek gibi büyük bir iddiayı dillendiren ve bunda yanılan Adil Gür’ün bunu bırakıp beni suçlamasını da kötü bir taktik olarak görüyorum."