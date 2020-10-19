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    İstanbul Bilişim raporu: 'Milyonlarca lirayı paravan şirketlere aktardılar'

    © Fotoğraf : İstanbul Bilişim
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010191043052833-istanbul-bilisim-raporu-milyonlarca-lirayi-paravan-sirketlere-aktardilar/

    İstanbul Bilişim için iflas kararı verilmesine dayanak oluşturan komiser heyeti raporuna göre, paravan birçok firmaya milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildi. Raporda, şirket CEO'sunun annesi, eşi ve kardeşine de 10 milyon lirayı aşkın para transfer edildiği bilgisi yer aldı.

    Parasını aldığı halde ürününü göndermediği 50 bin mağdur ile gündemde olan İstanbul Bilişim'in konkordato davasında geçen hafta iflas kararı verildi.

    Hürriyet'in haberine göre, ticaret mahkemesinin iflas kararına dayanak oluşturan geçici konkordato komiser heyeti raporunda, paravan bir dizi firmaya milyonlarca liralık para transferlerinin yapıldığı, toplu yapılan satışların da ödemelerinin alınmadığı kaydedildi.

    Şirketin sahibi görünen Nurettin Yavuz'un gelirine dair herhangi bir evrağın elde edilemediği belirtilen raporda, tüm para transferleri de mercek altına alındı.

    'Tabela firmaya' 8.8 milyon

    Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakupreisoğlu, İstanbul Bilişim’den hesabına para gönderilen isimlerden biri. Yakupreisoğlu’na gönderilen para tutarı 240 bin TL. Hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de Ukraynalı Serhi Dranenko isimli bir kişiye ait GKM Bilişim. Ağustos 2019’da kurulan bu şirkete gönderilen para miktarı 8 milyon 751 bin TL. Söz konusu şirketin Şişli’deki adresinde ise bulunamadığı tespit edildi.

    Raporda, şüpheli bulunan bir diğer para miktarı ise 4 milyon 947 bin TL. Anılan para, hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz’a gönderildi. Yine şirket personeli Erman E.’ye transfer edilen para miktarı ise 2 milyon 600 bin TL.

    Aileye yüklü transfer

    Raporda, yüklü miktarda para transferi yapılan isimlerden biri de İstanbul Bilişim’in CEO’su Önder Yeşiloba’nın eşi, kardeşi ve annesi. Rapora göre Yeşiloba’nın eşi Ö. Yeşiloba’ya aktarılan para miktarı 1 milyon 172 bin TL.

    Yeşiloba’nın kardeşi Ö. Yeşiloba’ya transfer edilen para miktarı ise 10 milyon TL. Benzer şekilde anne K. Yeşiloba’ya gönderilen para miktarı ise Ö. Yeşiloba’ya ait olan ve bir yıl önce kurulan sosyal medya şirketi 'O. Bilişim'e transfer edilen para miktarı ise 3 milyon yakın. Rapora göre, anılan paranın 756 bin liralık kısmı, konkordato komiseri heyetinden izinsiz yapıldı.

    Mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz edeceklerini belirten İstanbul Bilişim CEO’su Önder Yeşiloba, şüpheli görünen para transferlerine ilişkin, "Abdurrahman Yakupreisoğlu’na, aldığımız SEO hizmeti için bu parayı ödemişiz. Doğrudan tanıdığım bir isim değil. Kardeşime, eşime ve anneme yaptığımız ödemeler ise aldığımız mal ve hizmetlere karşılık. Heyet raporu hatalı” dedi.

    Etiketler:
    Önder Yeşiloba, Saadet zinciri, Nurettin Yavuz, Transfer, Para, Dolandırıcılık, Konkordato, Ticaret mahkemesi, iflas, İstanbul Bilişim
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