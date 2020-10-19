Eski eşini cinsel istismarla suçlayan anne: 9 yaşındaki bir çocuk bunları uydurmaz, babasının kızımı görmesi önlenmeli

Kızının yıllardır öz babasının cinsel istismarına uğradığını öne süren anne G.A., velayeti kendisinde olan çocuğunun babasıyla görüşmesine yasal engel konulmasını istedi. G.A., "Kızım babasına gidip geldikçe sessiz ve içine kapanan biri haline geldi. 9 yaşındaki bir çocuk durup dururken bunları uydurmaz" dedi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi G.A., 2015 yılında 19 yıllık eşi E.B.'den ayrıldı. Mahkeme 5 yaşındaki kız çocuğunun velayetini anneye, 19 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli erkek çocuğunun velayetini de babaya verdi.

Mahkeme, velayeti anneye verilen kız çocuğu K.B.'nin haftasonları, 15 tatillerde ve her yıl temmuz ayında babasıyla kalmasına karar verdi. Söz konusu tarihlerde küçük kız babası ve ağabeyi ile vakit geçirdi. Ancak 9 yaşına geldiğinde babasının rahatsızlık veren davranışlarını annesine anlattı.

Anne A. da kızının anlattıklarının cinsel istismar olduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran anne, engelli oğlunun velayetinin de kendisine verilmesi için dava açtı.

Küçük kızın ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alındı. K.B. ifadesinde yaşadıklarını anlatmasına rağmen baba E.B.’nin emniyete sunduğu bir videoda çocuğun babasını çok sevdiğini söylemesi üzerine, küçük kız yine ifade verdi. Ardından Çatalca Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

'Böyle bir adamın yanında oğlumun kalmasını da istemiyorum'

Karara itiraz edildi ve mahkeme itirazı kabul etti. Küçük kızın ifadesi yeniden alındı ve beden muayenesi yapıldı. K.B.’nin üçüncü ÇİM raporu beklenirken, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi ve babaya dava açılmadı.

Dava açılmamasına isyan eden anne G.A. şunları anlattı: "Kızım babasına gidip geldikçe sessiz ve içine kapanan biri haline geldi. Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. 9 yaşına geldiğinde ise babasının kendisine yaptıklarını anlattı, şoke oldum. 9 yaşındaki bir çocuğun bilemeyeceği şeylerdi bunlar. Duyduklarım karşısında yıkıldım. 9 yaşındaki bir çocuk durup dururken bunları uydurmaz. Babasının yaptıklarını bütün detaylarıyla anlattı. Dava açılmayınca uzaklaştırma kararı çıkarttım ve kızımın babasıyla görüşmemesi gerektiğini gerekçeleriyle mahkemeye sundum. Uzaklaştırma verildi, ancak kızımın babayla haftasonları vakit geçirmesine izin veriliyor. Kızım ise babasıyla görüşmek istemiyor. Ama bu adam haftasonları polis eşliğiyle gelip kızımı almaya çalışıyor. Ve bu adam polislerle her kapıma dayandığında, kızım titremeye başlıyor. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Böyle bir adamın yanında oğlumun kalmasını da istemiyorum.”