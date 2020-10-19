Avcılar'daki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu kaydedilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent mahallesinde dün öğle 14:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve sopalarla çifte saldırdıkları görülüyor.

Gözaltına alınan 3 kişinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.