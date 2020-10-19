Kadir Şeker'in avukatlarından 12.5 yıl hapis cezasına itiraz

Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet gösteren Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker'in avukatları, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz için Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, "Kadir Şeker için istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdik. Ayrıntılı istinaf dilekçemizi de gerekçeli kararın bize tebliğinin ardından sunacağız. Ayrıca Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamına da itiraz ettik" dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.