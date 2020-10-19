2 ekran yüzü koronavirüse yakalandı

Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.

3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yattığını belirten Ersoy, "Neticede Kovid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle..." diye yazdı.

3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum.



Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum.



İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle... — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 19, 2020

​Haber Global spikeri Osman Girgin de virüse yakalandığını kişisel Twitter hesabında açıkladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmayı takip etmek için Azerbaycan'da olan Girgin, "Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da 'Merhaba' dedi. Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü'deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam" ifadesini kullandı.

Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da “merhaba” dedi.

Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam — Osman Girgin (@osman_girgin) October 19, 2020

Girgin, geçen hafta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü.

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