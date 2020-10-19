Interpol'ün aradığı IŞİD üyesine Adana'da ev ayarlayan şüpheli: Kadını Suriyeli sandım, yardım etmek için ev ayarladım

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Fransa’da hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Tunus kökenli, Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Suçlamaları kabul etmedi
Soumaya Raissi'ye Adana’da kalması için ev ayarlayan Feyzullah Y. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. IŞİD'in sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu iddia edilen Feyzullah Y.'nin, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, "Kadını Suriyeli sandım. Yardım etmek için ev ayarladım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Feyzullah Y.’nin, daha önce de düzenlenen IŞİD operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.
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