Denizli Valisi'ne 'Gebermek istiyorum' diyen esnaf: Cebimde meteliğim yok, batak, bitik adamın tekiyim

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in maske sorusu üzerine "Gebermek istiyorum" diyen esnaf Üzeyir Yazır, "Maske, korona, hastalık benim son derdim. Cebimde meteliğim yok. Para kazanamıyorum" dedi. Yazır, "Para kazanamıyorum. Ceza yazsalar ödeyemem. Ben batak, bitik adamın tekiyim" ifadesini kullandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in Gazi Bulvarı üzerinde yaptığı denetimler sırasında bir döner ustası ve oyuncakçı ile girdiği diyalog sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.

Atik, kendisini tanımayan döner ustasını eldiven takmadığı için uyardıktan sonra beraberindeki personele gerekli cezai işlemin uygulanması gerekirse kapatılması talimatını vermişti.

Bu görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinden sonra Atik özür dilemişti. Denetimler sırasında Atik'in bir oyuncakçı ile diyaloğu da dikkat çekmişti. Her iki esnaf yaşadıklarını Sözcü'den Selami Aydın'a anlattı.

Oyuncakçı: Bittik, korona umurumda değil

Vali Atik'in maske sorusu üzerine "Gebermek istiyorum" diyen ve maske takmayan esnaf Üzeyir Yazır şu ifadeleri kullandı:

"Ben sergimi açıyordum. Neden maske takmadığımı sordu. Ben de kendisine artık canımdan bezdiğimi ölmek istediğimi söyledim. Buraya sermaye yatırdık. İnsanlar alışveriş yapmıyor. Oyuncak almaya maddi durumları yatmıyor. Bir yıldır buradayım. Para kazanamayınca canımdan bezdim.

Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Akşama kadar 15 lira ile tezgah kapatıyoruz . Benim iddiam 100 güne kadar bu cadde üzerinde 10 esnaf patlar. Zaten cepten yiyorlar. Kiralar yüksek alışveriş yok. Kepengi açınca 1-2 bin lira yazar. Zaten satılık dükkan çok. Gizli satılıklar da var. Adam satılık yazmaya utanıyor ama pazarlık yapsan dükkanı bırakır gider.

. Benim iddiam 100 güne kadar bu cadde üzerinde 10 esnaf patlar. Zaten cepten yiyorlar. Kiralar yüksek alışveriş yok. Kepengi açınca 1-2 bin lira yazar. Zaten satılık dükkan çok. Gizli satılıklar da var. Adam satılık yazmaya utanıyor ama pazarlık yapsan dükkanı bırakır gider. Koronanın ciddiyetinin farkındayım. Görünmeyen bir düşman. Bundan kaçamayız. Bir gün bu hastalık kapımızı çalacak. Korkmuyorum. Bu korkunun beynimde yer etmesini istemiyorum. Maske, korona, hastalık benim son derdim. Cebimde meteliğim yok. Para kazanamıyorum .

. Birinci önceliğim para. Her esnafın da düşüncesi aynı. Eve ekmek götüremiyorum. Geçimimi sağlamak istiyorum. İkide bir gelip denetim yapıyorlar. Zabıta geliyor. Polis geliyor. Birinde polise kimliğimi verdim ceza kessin diye. Para kazanamıyorum. Ceza yazsalar ödeyemem. Ben batak, bitik adamın tekiyim.

50 tane ceza kes, umurumda değil. Ödeyemiyorum ki… Ülkeyi terk etmeyi bile düşünüyorum."

Dönerci: Vali olduğunu bilmiyordum

Yurt çapında şubeleri olan bir fast food restoranında döner ustası olarak çalışan 32 yaşındaki Ali Arıca da yaşadıklarını şöyle anlattı: