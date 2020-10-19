Uyuşturucudan hapis yatan oyuncu Selim Erdoğan: Devlet pandemi sürecinde bize çok iyi baktı

Uyuşturucu suçundan 2017 yılından beri cezaevinde olan Selim Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devletin kendilerine çok iyi baktığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı çok eleştirdiğini belirten Erdoğan, "Böyle muhalefet olduğu müddetçe AK Parti hep iktidar olur" dedi.

Oyuncu Selim Erdoğan, 2017 yılından bu yana bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli çıktığını belirtti. Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, şükretmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin uyuşturucudan uzak durması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem. Çok üzgünüm. Uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Benim de kızım var. Allah'ım tüm gençleri korusun. Bakın ben uyuşturucudan dolayı yıllardır hapis yatmış biri olarak şunu açıkça söyleyeyim; çok iyi mücadele ediyor devletimiz. Genç nesilleri korumak için bunu yapması gerekiyor" diye konuştu.

Sohbetin devamında Kalçık'ın yönelttiği bazı sorular ve Erdoğan'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

■ Uyuşturucudan dolayı ceza almış biri olarak bunu söylemeniz çok önemli...

Samimi düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Gençleri korumak için çok ciddi bir mücadele gerekiyor. Ve devletimiz bu konuda çok haklı ve iyi bir mücadele yürütüyor. Kendi evladımı da düşünerek bunu belirtiyorum... Gençlere buradan tekrar tekrar söylemek istiyorum; lütfen uyuşturucudan uzak durun, kullanan insanlarla görüşmeyin. Dünyayı yakından takip ederek, kendinizi her gün daha fazla geliştirmeye çalışın.

■ Koronavirüs salgını sürecinde cezaevindeydiniz. Cezaevi koşulları nasıldı?

Çok samimiyetle söylemeliyim ki pandemi sürecinde bize çok iyi baktı devlet. Sürekli doktorumuz bizi kontrol etti, cezaevi çok ciddi tedbirler aldı. Dışarısından çok da güvenliydi cezaevi. Ben çok şanslıydım Muğla Kapalı E-tipi cezaevinde bu süreci geçirdiğim için. Muhalefet eleştirdi o süreçte ama salgın dönemini cezaevinde çok iyi koşullarda geçirdim. Ben sol görüşe sahip bir insanım ama muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı çok eleştiriyorum. Adalet Yürüyüşü'nü bile şov için yaptı. Böyle muhalefet olduğu müddetçe AK Parti hep iktidar olur. Hükümetimiz uyuşturucu ile mücadele için ne kadar sert tedbirler alsa yeridir. Sonuna kadar haklılar. Ben bile bu kadar eğitimli olamama ve iyi bir ailede yetişmeme rağmen uyuşturucu kullandıysam, gençlerimiz neler yapar? Bunu engellemek için de en sert tedbirler alınmalı. Cezayı aldığım gün bile, isyan etmedim.

■ Cezanız bitince oyunculuğa dönmek istiyor musunuz?

Oyunculuk benim hayatım. Tabii ki geri dönmek en büyük hayalim. Kızım için çalışmam ve para kazanmam gerekiyor. Herkes ikinci bir şansı hak eder diye düşünüyorum. Yapımcılar umarım bana ikinci bir şans verir. Eğer yeniden işimi yapmaya başlarsam, hayatımın en iyi performansını sergileyeceğim. Eskisinden bile daha iyi oynayacağım. Çünkü dersimi aldım. Ben cezaevinde çöpü bile temizlerken en titiz şekilde yaptım bunu. İzleyicilerle buluşursam yine en titiz şekilde rolümü oynarım.