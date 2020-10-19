Metropollere eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 PKK'lı yakalandı

Eylem hazırlığında olduğu ve metropollere saldırı için eğitildiği ifade edilen 4 PKK'lının Diyarbakır ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarla yakalandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK'ya 2013 yılında katılan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün 'gizli şehir' yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere 'uyuyan hücre' olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri belirtildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da 16 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada İ.K'nın Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olduğu belirlendi.

Bu kişilerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimleri aldığı ifade edildi.