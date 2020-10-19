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    Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekimine 1.5 yıla kadar hapis istemi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010191043057521-karacaahmet-mezarliginda-klip-cekenler-hakkinda-hapis-cezasi-talebi/

    Karacaahmet Mezarlığı'nda tarihi mezarların üzerinde yürüyerek klip çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişi hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı'nda 4 Nisan'da mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Batu Belen ile Utku Şahinkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Belen ve Şahinkaya'nın Karacaahmet  Mezarlığı'nda çekmiş oldukları video kaydını sosyal medya hesaplarından paylaşarak halkın dini değerlerini aşağıladığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

    Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, görüntüdeki şahsın koyu tonlarda yapılmış makyajının bulunduğu, boynunda birçok kolyeden oluşan aksesuarların ve ayağında yüksek topuklu çizmelerin olduğu, şahsın mezarlıkta bulunan eski mezar taşlarından birine yaslandığı ve elleri cebinde ayakta durduğu belirtildi.

    Yine görüntülerdeki şahsın, mezar taşlarının bulunduğu yerde eski bir mezar taşının önüne oturduğu, dirsekleri ile arkasında bulunan mezar taşına dayandığı, mezar taşlarına dokunarak poz verdiği, ayağında siyah platform topuklu çizme ile yerde bulunan eski bir mezar taşının üstünde yürüdüğünün görüldüğü kaydedildi.

    'Sanatsal bir çalışma' savunması

    İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Batu Belen ifadesinde, İngiltere'de yapılacak olan Türk kültürüne yönelik bir etkinliğe katılmaya karar verdiğini, Türk mezar taşlarının Batı’da ilgi çektiğini öğrendiğini ve bu konuda bir çekim yapıp yarışmaya katılmak istediğini söyledi.

    Çektikleri videoyu yarışmaya gönderdiğini ancak yarışmanın koronavirüs nedeniyle ertelendiğini söyleyen Belen, videoyu sosyal medya hesabında paylaştığını, video içeriğinin yanlış anlaşılması üzerine videoyu kaldırdığını, dini değerleri aşağılamak gibi bir amacının olmadığını, sanatsal olarak yapılmış bir çalışma olduğunu belirtti.

    Utku Şahinkaya ise, Belen'in, mezarlıkların tarihi ve dokusuyla ilgili bir video ile İngiltere'de yapılacak yarışmaya katılmaya karar verdiğini, kendisini de videoda oynamak için uygun gördüğünü, Batu'nun, çekim yapılan mezarlığın çalışma ile ilgili vizyonuna uygun olduğunu düşündüğünü, mezarlıkta bulunan bir görevli ile konuştuklarını, sözlü olarak çekim yapılan yerin uygun olduğunun söylendiğini, makyaj ve kostümü kendisinin hazırladığını, hareket ve figürleri ortak kararlaştırdıklarını söyledi.

    1.5 yıla kadar hapis istemi

    Videoda yer alan görüntülerin senaryosunun Belen, makyaj ve kostümlerin ise Şahinkaya tarafından hazırlandığının kaydedildiği iddianamede, videoda yer alan hareket ve figürlerin her iki şüpheli tarafından birlikte kararlaştırıldığı, videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı.

    Mezarlıklara cenazelerin defin işlemlerinin, mezarlıkların ziyaret edilmesinin, korunmasının ve kullanılmasının belli dini kurallara göre yapıldığı, bu nedenle mezarlıkların ve mezarların dini değer olarak kabul edilmesinin gerektiği belirtildi.

    İddianamede Belen ve Şahinkaya’nın 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

    Etiketler:
    Soruşturma, Hapis istemi, İddianame, Dava, Klip, Mezarlık, Karacaahmet, İstanbul, Üsküdar
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