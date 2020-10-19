Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şehirler arası seyahatle ilgili olarak uyarılarda bulundu. "Devletin araya girmesi lazım" diyen Ceyhan, "HES'te kayıtlı olmayan, tanısı konmamış kişiler rahatlıkla dolaşıp yayıyorlar" ifadesini kullandı.