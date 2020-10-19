Avcılar'daki baltalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yeşilkent mahallesinde komşular arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Mesut Ö., Cemal Ö. ve Murat Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Ayrıca olayın iki aile arasında geçmişten kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği bildirilmişti. Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada M.Ç. başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı.
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