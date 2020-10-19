İnce: Öztrak'ın 'Anket yaptırmadık' sözü, özrünün kabahatinden de büyük olduğunu ortaya koyuyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kendisine yöneltilen "Anket çalışması yaptırdınız mı? Muharrem İnce CHP'nin oy oranının yüzde 17 civarında olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılır mısınız?" şeklindeki soruya "Birçok anket çalışması var. Ama bizim özel olarak yaptırdığımız bir anket yok. Sayın İnce, bizim partimizin bir üyesi. Onun iddialarına burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunlar çünkü partimizi eleştiren konular, partimizin içinde tartışılması daha doğru olan hususlardır. Ama şöyle de demekten kendimi alıkoyamıyorum. Keşke bunu Cumhur İttifakı'nın bir sözcüsü söyleseydi de biz de çıkıp 'Halep oradaysa Arşın buradadır 'deyip hadi bakalım hodri meydan deseydik" yanıtını verdi.

Öztrak'ın yanıtını Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e değerlendiren İnce, şunları söyledi:

"Birincisi anketi ben yaptırmadım. Yapılan ankete CHP yönetiminden herhangi bir yalanlama da gelmedi . Piyasada dolanan anketi ben gündeme getirdim. İkincisi Faik Öztrak ‘CHP olarak anket yaptırmadık' diyor.

. Piyasada dolanan anketi ben gündeme getirdim. İkincisi Faik Öztrak ‘CHP olarak anket yaptırmadık' diyor. Siyaset kurumunun eksiğini, gediğini görebilmek için anket yaptırması kadar doğal bir şey yok. Partimiz hazineden milyonlarca lira alıyor, bu paralarla anket de tabi ki yaptırılmalı. Üçüncüsü, anket yoksa bir siyasi parti önünü göremez. Faik Öztrak'ın Anket yaptırmadık' sözü özrünün kabahatinden de büyük olduğunu ortaya koyuyor."

İnce amacının Öztrak ile ‘dalaşmak olmadığını’ ancak gerçekleri de gündeme getirmenin bir siyasetçi olarak görevi olduğunu sözlerine ekledi.