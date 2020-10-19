Müslüman dini liderler 'online' toplantıda bir araya gelecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen online toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ve gözlemci 68 ülkenin Din İşleri Bakan ve Başmüftüleri bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının yayınlanacağı toplantı Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplantının açılış konuşması yapacak.

Toplantıda, İslam dünyasının ortak meselesi olan Kudüs'le ilgili ortaya çıkan gelişmeler ile başta islamofobi olmak üzere Müslümanların yaşadığı birçok problem müzakere edilecek. Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'nin de katılacağı toplantıda, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik saldırılar ele alınacak.