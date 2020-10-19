İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında tartışma yaratan iddialarda bulunarak Kavuncu'yu da FETÖ mensubu olmakla suçladı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan Özdağ, "Koray Aydın İYİ Parti'de eş başkanlık kurmaya çalışıyor. İYİ Parti'yi kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Koray Aydın başlangıçta İYİ Parti'ye alınmayacaktı, Meral Akşener'in bize ifadesi bu şekildeydi. Ama sonra kendisini davet etti. Koray Aydın'ın gelmesiyle birlikte İYİ Parti'nin merkeze doğru açılımı durdu" dedi.

"Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım" diyen Özdağ, "Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim" ifadelerini kullandı.

Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın yeğeni olması ile Kazakistan'da bulunduğu yıllarda, FETÖ suçlamasıyla kapatılan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği (KATİAD)'nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.

İYİ Partili Özdağ'dan İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkında 'FETÖ' suçlaması https://t.co/FhIbeICtRw pic.twitter.com/n0gd8YrBzf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 19, 2020

Kavuncu: Suç duyurusunda bulunacağım

Programın ilerleyen dakikalarında yayına bağlanan Kavuncu, Özdağ'ın hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

Kavuncu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İş Adamları Derneği. Bu dernek o dönem Kazakistan'da Türk iş adamlarının mensubu olduğu tek dernekti. 180'e yakın firma bu derneğin üyesiydi. Ben 2010 yılına kadar bu dernekte yönetim kurulu üyesi olarak çalıştım ve 2010 tarihi itibariyle fiili iş hayatım sona erdi. Bunlar çok üzüntü verici, kendi siyasi menfaatleri için parti içinde bu tür iftiralarla kendine yol açmak da utanç verici. Ben hem bu dünyada hem de öteki dünyada bu alçaklığı yapan herkesle sonuna kadar hesaplaşacağım. Ben programı maalesef büyük bir üzüntü ve öfkeyle takip ettim. Yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Allah başkasına iftira atmaktan bizi saklasın."

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı: 39 ilçe başkanı ve teşkilatı Kavuncu'nun arkasında

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçe başkanı ve teşkilatının Kavuncu'nun arkasında olduğunu teyit etmek için İl Başkanlığı'na geldiği yönünde bir açıklama yaptı.

"Bahse konu olan iftiracı şahıs için bulunacağı suç duyurusuna eşlik edeceklerini belirtti" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'un 39 ilçe başkanı ve teşkilatı, İl Başkanımızın arkasında olduğunu teyit etmek için İl Başkanlığımıza gelmiş ve İl Başkanımızı desteklediklerini bildirmiş ve İl Başkanımızın, bahse konu olan iftiracı şahıs için bulunacağı suç duyurusuna eşlik edeceklerini de belirtmişlerdir. Ayrıca ilçe başkanlarımız, malum şahsın açıklamalarını kınayacak bir bildiri kaleme alacaklardır. Aksaray Milletvekilimiz Ayhan Erel, bu akşamki yayının ardından grup toplantısına katılmama kararından vazgeçerek yarınki grup toplantısına katılacağını İl Başkanımıza bildirmiştir. Antalya Milletvekilimiz Feridun Bahşi de olmak üzere Milletvekillerimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanımıza destek olacaklarını bildirmiştir."