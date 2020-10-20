Kovid-19 testi pozitif çıkan eşine psikolojik şiddet uyguladı: Erken doğum yapan kadına hastanede iki mermi verdi

6 aylık hamile İfaket B. ile işyerindeki bir arkadaşının Kovid testi pozitif çıktı. Koca Volkan B., “Çocukla ağız ağıza mı geldin” diyerek psikolojik şiddet uyguladı ve eşinin eline iki mermi tutuşturdu. Eşi erken doğum yapan Volkan B. tutuklandı.

Özel bir şirkette çalışan 6 aylık hamile İfaket B., koronavirüs pandemisi nedeniyle esnek çalışma saati kapsamında mesai yapıyordu. Genç kadının işyerindeki bir erkek çalışanda Kovid-19 virüsü test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine diğer çalışanlar için test yaptırma kararı alındı. Test sonuçları belli oldu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, sadece İfaket B.'nin testi pozitif çıktı.

İddiaya göre eşi Volkan B., "Neden diğer arkadaşının negatif, senin pozitif çıktı. O çocukla ağız ağıza mı geldin? Ne yaptın da böyle pozitif çıktı?" şeklinde ağır ithamlarda bulundu. Sözde kıskançlık krizine girerek eşinin telefonunu incelemeye kalkışan Volkan B., "Sana güvenmiyorum, seni öldüreceğim" tehdidinde bulundu. Günlerce devam eden kıskançlık krizleri nedeniyle genç kadının doğum sancıları erken başladı. 23 Eylül'de de Şişli'deki bir hastanede doğum yaptı. Doğumdan sonra bebekle birlikte serviste olan karısının yanına giden Volkan B., "Seni benden her gün ayırdılar. Seni benden ayıranların Allah belasını versin" diyerek elindeki iki mermiyi karısının avucuna sıkıştırdı ve "Bunları sakla, seninle görüşeceğiz" dedi.

2.5 yıl hapsi istendi

Korkuya kapılan genç kadın, eşinden şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Volkan B. eşini tehdit etmediğini, sadece iş yerindeki bir erkek ve eşinde Kovid-19 çıktığı için tartıştıklarını ve hastaneye gittiğinde alkol aldığını, elinde tespih niyetine stres amaçlı iki adet dolu fişek olduğunu, amacının korkutmak olmadığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Volkan B. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istendi.