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    Koronavirüste kış önlemleri masada: Kasım başındaki verilere göre karar verilecek

    © AFP 2020 / Adem Altan
    Türkiye
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    Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi 'kış önlemlerini' gündeme getirdi. 15 gün içinde görülecek sonuçlar bu önlemlerin şeklini de belirleyecek. Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonu ve yaş grubu yasakları geri gelebilecek.

    Edinilen bilgiye göre havaların soğuyup, insanların kapalı mekanlara geçmeye başlamasıyla birlikte, pandemiyle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor.

    Kış dönemi hazırlıkları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yayınlanan genelgeyle denetimlerin daha yaygın ve düzenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

    Kış yasakları

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, hükümette yapılan toplantılarda, özellikle lokanta ve kafeterya gibi mekanların son dönemlerde kurallara yeterince uymadığına ilişkin saptamalar yapıldı.

    Kamu denetimlerinin arttırılması ve cezaların caydırıcı olarak uygulanması gerektiği belirtildi.

    Maske kullanımında elde edilen başarının, lokanta, kafe, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerdeki “kış kuralları” için de sağlanması hedeflendi.

    Aşama aşama

    Yeni dönemde, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak.

    Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki hafta içerisinde görüleceği, bu süreçteki vaka sayısı artışına göre yeni önlemler planlandığı öğrenildi.

    Buna göre toplu taşıtların kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler yeniden devreye sokulacak.

    15 gün içerisinde görülecek sonuçlar 'kış önlemlerinin' şeklini de belirleyecek.

    Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebilecek.

    Ancak, bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek. Yani biz ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına sıkı sıkıya uyarsak, bu yasaklardan kurtulmak mümkün olacak.

    'Maske değiş tokuşu virüs bulaştırır'

    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ailelerin çocuklarını resimli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesi için uyardı:

    “Çocuklar arkadaşının yüzünde çizgi film karakterli maske görüyor ve çok beğeniyor. Daha sonra ise maskeyi arkadaşıyla değiştirmek istiyor. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı çocuklar arasında bu virüsün dolaşımı söz konusu olabilir. Çocuk bunu eve götürebilir ama bunun dışında riskler de var.

    Mevsimsel grip dediğimiz aynı şekilde bulaşır. Bu maske aracılığıyla 'beta bakterisi' diye bilinen bademcik iltihabı yapan daha sonra da kalpte birtakım hasarlara neden olabilen bir bakteri de bulaşır."

     

    Etiketler:
    Kısıtlama, Tedbir, açıklama, Önlem, Koronavirüs, Kovid-19
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