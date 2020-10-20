Akşener: İstanbul İl Başkanımız, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım. Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine 'Devlet elindeki her bilgiyi vermez' dedim" iddiasıyla ilgili olarak konuştu.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, şunları kaydetti:

"Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli. Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Ben Aytun Çıray ve Ümit Özdağ’ın grev yapmalarına saygı duydum . Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Sayın Bülent Turan’ın yazdıkları üzerinden baktığımız zaman, başka bir gözle bakacağız olaya. Biz bir saldırı bekliyorduk ama...

. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Sayın Bülent Turan’ın yazdıkları üzerinden baktığımız zaman, başka bir gözle bakacağız olaya. Biz bir saldırı bekliyorduk ama... Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz .

. Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığı'nı ve bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP’den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye’de nelere mal olduğunu biliyorum. Bugün İstanbul İl Başkanımız (Buğra Kavuncu), Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak."

Akşener, HDP ile ittifak iddiasına ise "Bunu söyleyen yalancıdır" cevabını verdi.