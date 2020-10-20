Muş'ta bir düğünde takı töreni 40 dakika sürdü: 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir saatte gerçekleştirilen düğünde takı töreni 40 dakika sürdü. Genç çifte 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı.

Muş'ta Elmani aşiretinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği bir saatlik düğünde takı töreni 40 dakika sürdü.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Ceren ve Seyfi Karakaya çiftine 1.5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında para takıldı.

Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.