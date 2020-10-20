Erdoğan: Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ve Müslümanlar ile hesaplaşmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili olarak sarf ettiği sözlere bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan, "Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlar ile hesaplaşmaktır" dedi.