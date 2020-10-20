Özel kreş ücret iadesi kararına itiraz etti, mahkemeden ret geldi

Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi, özel kreşin il tüketici hakem heyetinin verdiği 'ücret iadesi' kararına itirazını reddetti. Avukat Ercan Avcı, "Ücret iadesi talep eden vatandaşların ilgili özel okul ve kreşlere başvurmaları gerekiyor" dedi.

Kayseri’de yaşayan avukat Ercan Avcı, geçen dönemki eğitim- öğretim yılında çocuğunu özel kreşe kaydettirdi. Avcı, çocuğunun kreş ücretini ise peşin ödedi.

Mart ayında koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Avcı'nın çocuğu, kreşe gidemedi. Avcı da 16 Mart ile 16 Haziran arasındaki günler için ödediği ücretin tarafına iade edilmesini istedi.

Özel kreş ise kusurlu olmadıkları gerekçesiyle ücreti iade etmedi. Avukat Avcı, bunun üzerine 9 Eylül’de İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, Avcı’nın başvurusunu halklı bularak, kreşin 5 bin 782 lirayı iade etmesine karar verdi.

Bunun üzerine kreş yönetimi de Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak, kararın iptal edilmesini istedi. Kararı görüşen mahkeme heyeti de 15 Ekim’de Avcı’yı haklı bularak, 5 bin 782 liranın ödenmesine karar verdi.

Özel kreşin mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmediğini kaydeden avukat Ercan Avcı, şunları söyledi: