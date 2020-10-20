Kırıkkale'de bir kişi boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakladı

Kırıkkale'de bir kişi, boşanma davası için gittiği adliyenin önünde eşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, M.E. (35) ile eşi K.E. (29) arasında boşanma davalarının olduğu gün, Kırıkkale Adliyesi önünde tartışma çıktı. M.E., eşini bıçakla bacağından yaraladı.

Durumu fark eden adliyede görevli polis memurları kocayı gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.