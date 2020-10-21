Cem Yılmaz'dan sağlık çalışanları için bakanlığa çağrı: Görev bilirim

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık çalışanları için moral toplantıları düzenlenirse ücret almadan katılacağını duyurdu. SMA hastası çocuklar için de destek isteyen Yılmaz, "Bu ailelere moral, maddi destek, fikir verecek, yol gösterecek herkesin, her kurum karşısında saygıyla eğiliyorum" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle zor şartlarda çalışan sağlıkçılar çin Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz gösteri çağrısı yaptı.

Sağlık çalışanları için moral etkinlikleri düzenlenirse katılacağını açıklayan Yılmaz, "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim" ifadelerini kullandı.

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020

'SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu?'

​Yılmaz ayrıca ilaç bulmakta zorlan SMA hastası çocukların aileleri için de çağrıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları söyledi:

"Dostlarım, iyi, güzel insanlar… Yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim.

SMA hastası küçük yavrular…

Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelede yeterli desteği göremiyorlar.

Tedavi, ilaçlar çok pahalı.

Evet sen, ben maddi yardım edelim. Elbette olan olmayanla paylaşacak bu böyle.

Bir duyuru yapmak istiyorum, 2 dakikanızı rica edeceğim... pic.twitter.com/bTWjCx8hEb — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 21, 2020

​Ama yetkililerden de rica ediyorum. SMA hastalığı ile mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık bir destek? İlaçların ülkemize getirebilmesi bile işin maddi kısmına çok etki edebilir.

Kulak verdiğim 2 aile de böyle söyledi. Dostlarım ben elimden geleni elbette yaparım.

Sizden hepinizden rica ediyorum, pamuk eller cebe bölümü işin en kolay bölümü. Ben kahramanlık yapayım, şunu şunu yapayım derdinde de değilim.

Akıl akıldan üstündür. SMA’lı yavrular için ne yaparız ne yapalım derseniz en yetkilisinden, konuya en uzak kişisine kadar fikrinize yardımınıza ihtiyacım var.

Şimdi, zaten kampanya sürdüren 2 kardeşimizi paylaşıyorum.

Bu ailelere moral, maddi destek, fikir verecek, yol gösterecek herkesin, her kurum karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Cem…"