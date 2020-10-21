'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçu Şahin'e müebbet hapis

Kadıköy'de 8 Eylül 2019 tarihinde bir mekandan çıktıkları sırada kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kick boksçu Berke Şahin ve 2 arkadaşının yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Şahin ve Tevfik Karakaya’nın cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, hayatını kaybeden Ömer Özdemir’in babası Hüseyin Özdemir ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Baba Özdemir: Benim yüreğim hala yanıyor

Duruşmada söz alan baba Hüseyin Özdemir, "Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hala yanıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Bunun üzerine Özdemir ailesinin avukatı söz alarak, "Her bir sanık yönünden ağır bir cezalandırma kararı verilmesini ve haklarında herhangi bir yasal takdiri indirim uygulanmamasını talep ederiz” diye konuştu.

Esas hakkında beyanı sorulan sanık Berke Şahin’in avukatı, "Müvekkil öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Haksız tahrik altında hareket etmiştir. Evden çıkarken de ‘Bugün ben birini öldüreyim’ düşüncesiyle çıkmamıştır. 18 yaşına kadar karakolun önünden bile geçmemiştir. Kız arkadaşına laf atıldığı için bir anlık sinirle olay gerçekleşmiştir” dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Berke Şahin: Çok pişmanım, üzgünüm, psikolojim alt üst oldu

Son sözü sorulan tutuklu sanık Berke Şahin, "Çok pişmanım, üzgünüm. Psikolojim alt üst oldu. Son karar sizindir. Affınıza sığınıyorum” derken; sanık Tevfik Karakaya ise, "Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı” ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Şahin ve Karakaya’yı maktul Özdemir’e yönelik eylemlerinden dolayı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Okan Canyurt'a 9 yıl hapis cezası

Sanıkların olay sonrası kaçması ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Şahin’i motosikletine alarak maktulü takip ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında ise kasten öldürme suçuna yardımdan 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.