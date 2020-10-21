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    Cinayetten 5 yıl sonra: Tahir Elçi davasında ilk duruşma başladı

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 5 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması alınan yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Avukatlar sanık polislerin duruşmada hazır bulunmasını isterken, sanıklar duruşmaya SEGBİS ile katılmak istediğini söyledi.

    Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı. 5 yıl sonra başlayan dava duruşmasında adliye çevresi ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

    Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3’ü polis 4 kişi yargılanıyor. Tutuksuz yargılanan sanık polisler F.T., S.T. ile M.S.’nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi isteniyor.  

    Diğer firari sanık Uğur Yakışır hakkında ise hem Elçi hem de aynı gün öldürülen polisler Cengiz Erdur ve Ahmet Çiftaslan cinayetleri suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.  

    Adliye binası bariyerlerle çevrildi

    Duruşma öncesi Diyarbakır Adliyesi önü polis bariyerleri ile kapatıldı. Adliye içerisinde çok sayıda çevik kuvvet polisi görev yapıyor.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Duruşma öncesi Diyarbakır Adliyesi önü polis bariyerleriyle kapatıldı.

    Elçi ailesi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Hişyar Özsoy, Necdet İpekyüz, Dersim Dağ, Mehmet Rüştü Tiryaki, bağımsız milletvekili Ahmet Şık, AB Türkiye Delegasyonu üyesi Sema Kılıçer, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mardin, Antep, Hakkari, Adana, Batman, Urfa, Siirt ve Şırnak baro başkanlarının yanı sıra çok sayıda insan hakları savunucusu duruşma için adliye binasına geldi. Pandemi nedeniyle duruşma salonuna mahkeme heyetiyle birlikte 88 kişi alındı.

    Sanık polisler SEGBİS ile duruşmaya katıldı

    Duruşma kimlik tespiti ile başladı. SEGBİS ile bağlanan sanık polislerin kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme başkanının iddianameyi özetlemesinin ardından, iddia makamı iddianameyi okudu.

    Sanıkların sorgusundan önce davaya katılma talepleri olan avukatlar taleplerini iletti. Mahkeme başkanı önce sorgunun gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Ardından katılma talebi olan avukatlar taleplerini yineledi.

    Avukatlar, sanıkların duruşmada hazır bulunmalarını istedi

    Avukat Duygu Köksal, söz alarak sanıkların SEGBİS ile duruşmaya katılmalarının AYM kararlarına ve CMK'ya aykırı olduğunu, SEGBİS ile katılmaya ilişkin zorunlu bir gerekçe gösterilmediğini, bu nedenlerle SEGBİS ile katılmaya yönelik ara kararın kaldırılması gerektiğini söyledi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkan Elçi

    Köksal, yargılamanın etkin bir şekilde yapılabilmesi için, suçun vasfı, davanın önemi, cezasızlıkla mücadele gereği ara karardan dönülmesini, bir duruşma tarihi belirlenmesini ve sanıkların duruşmada hazır bulundurulmalarını istedi.

    Sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katılmak istedi

    Elçi'nin avukatları SEGBİS kullanımının istisnai bir durum olmasını hatırlattı ve başvurulara rağmen tüm sanık polislerin SEGBİS ile dinlenilmesine karar verildiğini belirterek, itirazda bulundu.

    Mahkeme başkanı sanık polislere duruşmalara Diyarbakır’da fiziki olarak katılmak isteyip istemediklerini sordu. Üç sanık polis memuru da bulundukları şehirden duruşmalara SEGBİS ile katılmak istediklerini belirtti. 

    Aradan sonra duruşma devam ediyor

    Mahkeme talepler konusunda karar vermek için ara verdi. Aradan sonra iddia makamı, müşteki avukatlarının katılım taleplerinin sanıkların sorgusu başlanmadan değerlendirilmesi ve sanıkların duruşmada hazır bulundurulmalarına yönelik taleplerinin reddini istedi.

    Müşteki avukatları sanıkların küçük ekranda görülemediğini, sanıkların bulunduğu talimat duruşmalarında hakim olmadığını, bunların usule aykırı olduğunu söyleyip, duruşmanın ertelenmesini ve talimat duruşmalarına müşteki avukatların katılmasını talep etti.

    Etiketler:
    Diyarbakır, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS), Polis, CHP, HDP, Mahkeme, Duruşma, Tahir Elçi Cinayeti, Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu
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