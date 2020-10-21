Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayısını bulmak için hasta sayısını en az 5 ile çarpmak gerekiyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak konuştu. Vaka sayısını bulmak için hasta sayısının en az 5 ile çarpılması gerektiğini ifade eden Ceyhan, "Bu durumda 2 bin 26 sayısını 5 ile çarpmak gerekir. Yuvarlak hesap, tahminen 10 bin kişi gibi bir sayıya ulaşırız" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin'e konuşan Ceyhan, hasta sayısı üzerinden tam bir hesaplama yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Ceyhan, şöyle konuştu:

"Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın test kriterlerine göre her belirtisi olana da test yapmıyoruz, en az iki belirtisi varsa veya temas artı belirtisi varsa test yapılıyor. Vakaların yüzde yirmisinin belirti verdiğini ve bunların tamamına test yaptığımızı farz etsek bile, yani Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre hareket edersek, vaka sayısını bulmak için hasta sayısını en az 5 ile çarpmak gerekiyor. Bu durumda 2 bin 26 sayısını 5 ile çarpmak gerekir. Yuvarlak hesap, tahminen 10 bin kişi gibi bir sayıya ulaşırız."

"Yapılan araştırmalar ve Sağlık Bakanlığı’nın daha önce yaptığı çalışma gösteriyor ki, saptanan ve saptanamayanlar dahil toplamdaki aktif vaka sayısı saptadıklarımızın yaklaşık 10 katıdır" diyen Ceyhan, "Bu durumda 100 bin sayısıyla karşılaşırız. Yani ülkede o gün Kovid-19 ile enfekte olmuş toplam 100 bin kişi var demektir. Bunun ancak 10 bini test yoluyla tespit edilebilmiştir. Bu diğer ülkelerde de böyledir" ifadelerini kullandı.

Açıklanan hasta sayılarının salgın bilimi ve planlama açısından anlamı olmadığını kaydeden Ceyhan, "Sadece hasta yükü hakkında bilgi verir. Dünyada bilimsel olarak işe yarayan kriter vaka sayısıdır" dedi.