Kızı öldürülen anneden 'iyi halden' indirime tepki: '4 sene paşa paşa yatar çıkarım' demiş, resmen paşa paşa yatıyorlar

İstanbul Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki eşi Fatma Erdoğan'ı araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan Eren Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi.

Erdoğan, 28 Eylül 2020'de görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Fatma Erdoğan'ın ailesi ve avukatı, gerekli tüm hukuki sürecin devam edeceğini söyledi.

DHA'ya konuşan anne Alyar, "Benim gencecik fidanım gitti. Dönüşü yok. Ben şikayetçiyim, ne diyeceğim artık bilmiyorum. Biz öldük, yani bir cinayet değil. Bütün sülale öldü. Yaşamıyorum ben. Ölüm korkusundan o eve gitmiyordu benim kızım. Gitse de ölecekti. Gitmedi, yine öldü. Bunu, benim yüce mahkeme dediğim, adalet dediğimiz yasalar gelecek hakkı tanıyarak müebbet verdi" ifadelerini kullandı.

'Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar?'

Alyar, "Bir canın bedeli bu mu yani? Neyin geleceği? Size soruyorum Allah için neyin geleceği? Benim kızımın geleceği oldu mu ki onun da geleceği olsun? Gelecek şansı tanıyorlar, gelecek hakkı tanıyorlar, bir kravat, bir ceket. Çok güzel. Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor? Ben de yasları bağladım gittim. Eziyet gibi gözümün önünde benim kızımın azraili ile karşı karşıya durdum, benim duygularımı neden bu mahkeme heyeti göz önüne almadı da bir katilin kravatını aldı? Ben çocuğumu polisle gittim, devlet kapısıyla gittim, devletin adıyla aldım. Devletin adına mahkeme kararı açtım, hukuk dışı asla hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

'Ondan indirim, bundan indirim, bir af gelir salarlar dışarıya, oldu bitti'

Cinayetin planlandığını savunan anne Alyar, "Bu cezayı veren hakime hanım, 'evladı vardır' dedim, 'vicdanı vardır' dedim, asla yokmuş. Eliyle, gözüyle okudu o katilin, o caninin arkadaşına yazdığı, yardım edicisine yazdığı kelimeleri, ağzıyla okudu hakime hanım. El insaf ya. 'Öldürürüm. Gider 4 sene paşa paşa yatar çıkarım.' Evet doğru. Resmen paşa paşa yatıyorlar içeride. Ondan indirim, bundan indirim, bir af gelir salarlar dışarıya, oldu bitti. Bu cezalar herkesi azmettirir. Caydırmaz yani. Ben bir kere ifade verdim. Yaşadığımızı, gördüğümüzü olduğu gibi anlattım. Ama katil alay edercesine her gelişinde değişik ifade verdi. Yok ihaneti vardı vurdum, yok evine gelmedi vurdum. Yani yaptığı hatanın cinayetin üstünü örtmek için bin türlü yalanla o mahkemede savunma yaptı. Yalan arkadaşım yalan, her şey ortada" dedi.

'Fatma'nın ölmüş bedeniyle 2 saat boyunca İstanbul'da şehir turu yapıyor katil'

Öncü Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Sanem Oğuz, çıkan karar sonrası istinaf mahkemesine başvurduklarını belirtti. Oğuz, "Fatma'yı arabaya koyuyor ve Fatma o boşluktan faydalanarak kısa süre arabada yalnız kalıyor. Bu arada araba kitli. Kimseye ulaşamıyor. Polisi arıyor 155'i. 'Beni kurtarın' diyor. 'Beni eşim zorla tutuyor arabada. Ve beni öldürecek' diye ihbarda bulunuyor. Nitekim bu aramanın üzerinden 15 dakika geçmeden Fatma 2 el ateşle öldürülüyor katili tarafından. Bunun üzerine çok daha ağır bir şey yaşanıyor. Fatma'nın ölmüş bedeniyle 2 saat boyunca İstanbul'da şehir turu yapıyor katil" diye konuştu.

Oğuz, cinayetin planlı bir şekilde yapıldığını ispat ettiklerini ve gereken cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Dosya önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne geliyor. Biz hukuki işlemlerine başlıyoruz. Dosyada tüm deliller mevcut olmasına rağmen, katilin bunu tasarladığına, zorla alıkoyduğuna, ruhsatsız silah taşıdığına ve kasten bilerek ve isteyerek Fatma'yı öldürüp cansız bedeniyle 2 saat şehir turu yapmasına rağmen, gerekçeli kararında sanığın gelecekteki durumu, hayatı, iyi haline dayanarak iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbede çeviriyor cezayı. Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bunun kanundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. Buna uymayan heyet müebbet hapis cezasına çevirdi iyi hal uygulayarak."

Karar sonrası ağırlaştırılmış müebbet için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Oğuz, "Bizim için hukuki süreç bitmemiştir. Aslında bizim savaşımız yeni başlıyor. Biz istinaf kanunu yoluna başvuracağız ve Fatma'nın tasarlanarak, bilerek ve istenerek boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü ispatladık. Bu haklı savaşın arkasında duracağız. O öldü, bir erkek tarafından öldürüldü. Biz istinaftan umarım hak ettiği cezayı katilin almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.