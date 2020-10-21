Kayıt
15:32 21 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kızı öldürülen anneden 'iyi halden' indirime tepki: '4 sene paşa paşa yatar çıkarım' demiş, resmen paşa paşa yatıyorlar

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 62
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1043067554_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_4a6d6505eb746bfe533b7c8b0f38c9c7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010211043067701-kizi-oldurulen-anneden-iyi-halden-indirime-tepki-4-sene-pasa-pasa-yatar-cikarim-demis-resmen-pasa/

    Karısı Fatma Erdoğan'ı başından vurarak öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan Eren Erdoğan hakkında müebbet hapis kararı çıktı. Karara tepki gösteren genç kızın annesi Kıymet Alyar, "'Öldürürüm. Gider 4 sene paşa paşa yatar çıkarım' demiş. Resmen paşa paşa yatıyorlar içeride. Bu cezalar herkesi azmettirir" dedi.

    İstanbul Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 22 yaşındaki eşi Fatma Erdoğan'ı araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan Eren Erdoğan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi.

    Erdoğan, 28 Eylül 2020'de görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden Fatma Erdoğan'ın ailesi ve avukatı, gerekli tüm hukuki sürecin devam edeceğini söyledi.

    DHA'ya konuşan anne Alyar, "Benim gencecik fidanım gitti. Dönüşü yok. Ben şikayetçiyim, ne diyeceğim artık bilmiyorum. Biz öldük, yani bir cinayet değil. Bütün sülale öldü. Yaşamıyorum ben. Ölüm korkusundan o eve gitmiyordu benim kızım. Gitse de ölecekti. Gitmedi, yine öldü. Bunu, benim yüce mahkeme dediğim, adalet dediğimiz yasalar gelecek hakkı tanıyarak müebbet verdi" ifadelerini kullandı.

    'Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar?'

    Alyar, "Bir canın bedeli bu mu yani? Neyin geleceği? Size soruyorum Allah için neyin geleceği? Benim kızımın geleceği oldu mu ki onun da geleceği olsun? Gelecek şansı tanıyorlar, gelecek hakkı tanıyorlar, bir kravat, bir ceket. Çok güzel. Yüce mahkeme dediğimiz, bir katilin bir kravatına mı bakar? Niye benim giydiğim kara yaslara bakmıyor? Ben de yasları bağladım gittim. Eziyet gibi gözümün önünde benim kızımın azraili ile karşı karşıya durdum, benim duygularımı neden bu mahkeme heyeti göz önüne almadı da bir katilin kravatını aldı? Ben çocuğumu polisle gittim, devlet kapısıyla gittim, devletin adıyla aldım. Devletin adına mahkeme kararı açtım, hukuk dışı asla hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.

    'Ondan indirim, bundan indirim, bir af gelir salarlar dışarıya, oldu bitti'

    Cinayetin planlandığını savunan anne Alyar, "Bu cezayı veren hakime hanım, 'evladı vardır' dedim, 'vicdanı vardır' dedim, asla yokmuş. Eliyle, gözüyle okudu o katilin, o caninin arkadaşına yazdığı, yardım edicisine yazdığı kelimeleri, ağzıyla okudu hakime hanım. El insaf ya. 'Öldürürüm. Gider 4 sene paşa paşa yatar çıkarım.' Evet doğru. Resmen paşa paşa yatıyorlar içeride. Ondan indirim, bundan indirim, bir af gelir salarlar dışarıya, oldu bitti. Bu cezalar herkesi azmettirir. Caydırmaz yani. Ben bir kere ifade verdim. Yaşadığımızı, gördüğümüzü olduğu gibi anlattım. Ama katil alay edercesine her gelişinde değişik ifade verdi. Yok ihaneti vardı vurdum, yok evine gelmedi vurdum. Yani yaptığı hatanın cinayetin üstünü örtmek için bin türlü yalanla o mahkemede savunma yaptı. Yalan arkadaşım yalan, her şey ortada" dedi.

    'Fatma'nın ölmüş bedeniyle 2 saat boyunca İstanbul'da şehir turu yapıyor katil'

    Öncü Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Sanem Oğuz, çıkan karar sonrası istinaf mahkemesine başvurduklarını belirtti. Oğuz, "Fatma'yı arabaya koyuyor ve Fatma o boşluktan faydalanarak kısa süre arabada yalnız kalıyor. Bu arada araba kitli. Kimseye ulaşamıyor. Polisi arıyor 155'i. 'Beni kurtarın' diyor. 'Beni eşim zorla tutuyor arabada. Ve beni öldürecek' diye ihbarda bulunuyor. Nitekim bu aramanın üzerinden 15 dakika geçmeden Fatma 2 el ateşle öldürülüyor katili tarafından. Bunun üzerine çok daha ağır bir şey yaşanıyor. Fatma'nın ölmüş bedeniyle 2 saat boyunca İstanbul'da şehir turu yapıyor katil" diye konuştu.

    © DHA
    Boşanmak isteyen karısını tornavidayla 11 yerinden yaraladı, kaçtıktan sonra 'Kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
    Oğuz, cinayetin planlı bir şekilde yapıldığını ispat ettiklerini ve gereken cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

    "Dosya önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne geliyor. Biz hukuki işlemlerine başlıyoruz. Dosyada tüm deliller mevcut olmasına rağmen, katilin bunu tasarladığına, zorla alıkoyduğuna, ruhsatsız silah taşıdığına ve kasten bilerek ve isteyerek Fatma'yı öldürüp cansız bedeniyle 2 saat şehir turu yapmasına rağmen, gerekçeli kararında sanığın gelecekteki durumu, hayatı, iyi haline dayanarak iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbede çeviriyor cezayı. Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bunun kanundaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbettir. Buna uymayan heyet müebbet hapis cezasına çevirdi iyi hal uygulayarak."

    Karar sonrası ağırlaştırılmış müebbet için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Oğuz, "Bizim için hukuki süreç bitmemiştir. Aslında bizim savaşımız yeni başlıyor. Biz istinaf kanunu yoluna başvuracağız ve Fatma'nın tasarlanarak, bilerek ve istenerek boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldüğünü ispatladık. Bu haklı savaşın arkasında duracağız. O öldü, bir erkek tarafından öldürüldü. Biz istinaftan umarım hak ettiği cezayı katilin almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    müebbet hapis cezası, Ağırlaştırılmış müebbet, İyi hal indirimi, Mahkeme, Cinayet, Eren Erdoğan, Kıymet Alyar, Fatma Erdoğan, İstanbul, Bahçelievler
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Tarihi Britanya kategorisinde birinci seçilen Graham Mackay'ın fotoğrafı
    2020 yılının en iyi manzara fotoğrafları
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet