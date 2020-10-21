Ablasını 'ailesinin namusuna leke getirdiği için' sokak ortasında öldürdü

Diyarbakır'da yaşayan Merve Aslan, kardeşi Mustafa Aslan tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Aslan, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söyledi.

Adıyaman'dan Diyarbakır'a giden 21 yaşındaki Mustafa Aslan, 3 yıldır eve gelmeyen 24 yaşındaki ablası Merve Aslan'ı tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.

DHA'nın aktardığı habere göre olay öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler mahallesindeki Sanat sokağında meydana geldi.

Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve'yle buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat sokağında ablasıyla görüşen Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp 4 el ateş etti.

Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

'Namus için öldürdüm' demiş

Mustafa Aslan'ın gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.