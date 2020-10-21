Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına dair açıklama: Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacak

Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır" dendi.

Sağlık Bakanlığı, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı (grip aşısı) temin etmek üzere bağlantıların sağlandığını duyurdu. "Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir" bilgisi verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.