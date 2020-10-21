Reuters, konuştuğu yetkililere dayanarak Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarının geri dönebileceğini duyurdu

Üst düzey iki yetkiliden görüş alan Reuters haber ajansı, koronavirüs vakalarındaki yüksek artışı dizginlemek için restoranları belli saatlerde kapamak, 18 yaşından küçüklerle 65 yaşından büyüklerin evde kalması ve son çare olarak haftasonu sokağa çıkılmaması gibi uygulamalara geri dönmenin değerlendirildiğini yazdı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son açıklamasında "Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre hareket edersek, vaka sayısını bulmak için hasta sayısını en az 5 ile çarpmak gerekiyor", "Yapılan araştırmalar ve Sağlık Bakanlığı’nın daha önce yaptığı çalışma gösteriyor ki, saptanan ve saptanamayanlar dahil toplamdaki aktif vaka sayısı saptadıklarımızın yaklaşık 10 katıdır" ifadelerini kullanmasının ardından, Reuters'den Türkiye'nin evde kalma önlemlerine geri dönebileceğine dair bir haber geldi.

Reuters'e adının açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir yetkili, 'Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının toplam sayısının hükümetin her gün açıkladığı sayıların yaklaşık 5 katı olduğunu' söyledi.

Bu sözlerde Türk Tabipler Birliği (TTB) ve muhalefetin uzun süredir dile getirdiği endişelerin yankılandığını kaydeden Reuters, edindiği bilgiye ilgili ilk etapta Sağlık Bakanlığı'ndan yorum alamadığını aktardı.

'Birkaç haftaya netleşecek'

Reuters'in Türkiye'de pek çok işyerinin kapalı olduğu ve insanların evde oturduğu mayıs ayı başından beri günlük vaka sayısının en üst düzeye çıkması ve pazartesi 2026'ya yükselmesinin ardından görüş aldığı üst düzey yetkili, "Süreç birkaç hafta izlendikten sonra yeni tedbirler uygulanabilir" dedi. Yetkili, 'bu ay başında okulların kısmen yeniden açılmasının etkisi değerlendirildikten sonra tablonun daha net hale geleceğini' belirtti.

TTB ve muhalefetin hükümetin sadece belirti gösteren hastaların sayısının açıklanması kararını eleştirdiğini hatırlatan Reuters, Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatle ilgili açıklamalarında vaka değil hasta sayısını vermeye geçtiğine ve Bakan Fahrettin Koca'nın tabloda sadece semptomatik vakalara yer verildiğini duyurduğuna dikkat çekti.

Reuters'e 'koronavirüs bulaşan, ama belirti göstermeyen pek çok kişi olduğundan' söz eden yetkili, "Görünüşe göre vaka sayısı hasta sayısının yaklaşık beş katı. Bu eğilim tırmanırsa elbette bazı önlemler alınacaktır" dedi.

'Tam tecrit gibi çok sert önlemler gündemde değil'

Bir başka yetkili, başkent Ankara'da son dönemdeki hızlı artış biraz yavaşlarken, İstanbul gibi şehirlerdeki artışların bu 'zor dönemde' ülke için risk oluşturduğunu söyledi. Yetkili, bununla birlikte 'tam tecrit' gibi çok sert önlemlerin gündemde olmadığını söyledi.

'Öncekinden daha dar kapsamlı olacak'

İlk yetkili de olası yeni kısıtlamaların 'daha dar kapsama' sahip olacağını ve ekonomiyi koruyacağını belirtti.

Gündemdeki önlemler 'restoranları ve benzer tesisleri belli saatlerde kapamak, 18 yaşından küçüklerle 65 yaş ve üsütünün dışarı çıkabileceği sabit saatler ve son çare olarak haftasonu sokağa çıkma yasakları' olarak sıralayan yetkili "Çok fazla beklemeye gerek kalmadan bazı adımlar göreceğiz" dedi.