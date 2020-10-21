Manisa'da yaklaşık 20 ton sahte içki ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepnidere Mahallesi'nde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sahte içki ürettiği tespit edilen evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 tona yakın içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerden alınan örnekler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 18 kişinin soruşturması devam ediyor.