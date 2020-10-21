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    İYİ Partili Koncuk'tan Özdağ'a suç duyurusuna tepki: Şiddetle kınıyorum

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    İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 81 il başkanının İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulması kararıyla ilgili olarak "Bu adım bir partiye yakışmaz, şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun" dedi.

    İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'nin 81 il başkanının Ümit Özdağ hakkında, 'İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu' şeklindeki açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunma çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Özdağ'ın açıklamalarının yargıya yansıdığını ve konunun yargıda açıklığa kavuşacağını belirten Koncuk, "Ümit Bey'in söylediklerini savunmak adına söylemiyorum, Sayın Özdağ'ın konuşması yargıya intikal etmiş bir konu ve yargı karar verecektir. Ümit Bey'in şahsi kanaatleri olabilir. Bu konu ayrı bir mevzu. Böyle bir şey var mıdır yok mudur, yargı bunun kararını verir. Ümit Özdağ hata yapmışsa yargı buna da karar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

    İYİ Parti'nin 2. Olağan Kongresi'ndeki tartışmalara değinen Koncuk, Özdağ'a yönelik çifte standart bir tutum ortaya konulduğunu söyledi.

    Koncuk, 81 il başkanının suç duyurusunu doğru bulmadığını dile getirerek, "İYİ Parti'nin kuruculuğunu yapmış bir milletvekiline karşı bu tavır her şeyden önce adil değil. Siz partinin adını İYİ Parti koyacaksınız ama iyi olmayı işinize geldiği zaman tercih edeceksiniz, gelmediği zaman tercih etmeyeceksiniz. Böyle bir anlayış olur mu? Bu sakat bir anlayıştır. Bu, bir siyasi harekete hiçbir şey kazandırmaz, sadece tartışılmasını sağlar" diye konuştu.

    "Kongrede bu partinin 10 vekili kara listeye alınıp aşağılanırken, hakarete uğrarken ne yaptınız?" diye soran Koncuk, şunları söyledi:

    İYİ Parti kongresinde yaşanan olayın hiçbir partide yaşanmadığına dikkati çeken Koncuk, "Birçok il başkanlarının içinde olduğu ve iradelerinin istismar edilerek 'bunlar kötü adamdır, yaramaz adamdır, bunların partimizde yeri yoktur' anlamına gelecek bir operasyon yaşandı" ifadelerini kullandı.

    Kongrede ismi geçen 10 milletvekilinden bazılarının grup toplantılarına katıldığına ilişkin tartışmalara da değinen Koncuk, "Bu arkadaşlar katılır, katılmaz başka bir şey. Ancak kongrede yaşanan olay unutulacak mı? Ne bu hakarete uğrayan arkadaşlar ne de bu hakareti yapanlar yaşanan olayı unutmayacak. Bir genel başkanın 11. veya 17. sıraya yazdığı kişinin 'bunlar silinecek' diye il başkanlarına kara liste dağıtıldığını hiçbir siyasi partide görmedim. Varsa bir örneğini göstersinler. Bizim meselemiz bu" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    FETÖ, Buğra Kavuncu, İYİ Parti, Kınama, Meral Akşener, Suç duyurusu, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk
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