İçişleri'nden 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.
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