Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şu anda sokak kısıtlaması gündemde değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yasaklar geleceği yönündeki iddialarla ilgili ''İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Reuters haber ajansının Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar gündeme geleceği yönündeki haberi değerlendiren Oktay, şu an için kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi.

Oktay'ın söylediklerinden satır başları şu şekilde:

-Kovid ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.

-Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.

-Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı. İstanbul düşmüştü, İstanbul'da bir artış başladı. Bölgesel anlamda yoğunluk tamamen 'TMM' dediğimiz tedbirlere uymak ve uymamakla ve filyasyon ile ilgili.