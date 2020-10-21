Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü, görüşmede resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğü, görüşmede Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 21 Ekim tarihinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar, bölgedeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar, bölgede kalıcı barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgaline son verilmesi gerektiğini vurguladı” ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov daha önce Moskova’ya giderek, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile istişarelerde bulunmuştu.

Dağlık Karabağ krizi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak Ermenistan Dışişleri Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un, görüşmeler gerçekleştirmek üzere bir kez daha Rusya’nın başkenti Moskova’ya gittiği öğrenildi.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.