HDP'li 11 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye gönderildi

HDP'li 11 milletvekiline ait 25 dokunulmazlığın kaldırılması dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

“Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri”, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Gelen dosyalar arasında Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz ile Dersim Dağ'ın 5'er, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ile Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 3'er, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık ve Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 2'şer, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un 1'er dosyası bulunuyor.