Mansur Yavaş duyurdu: Eserkent konutlarını yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstüne çok uygun fiyata kiralayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara Eserkent Konutları'nda evlerin çok uygun fiyata kiralanacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde 2002 yılında inşa edildikten sonra çürümeye terk edilen Eserkent Konutları’nda 18 yıl sonra yenileme çalışmaları başlatmıştı. Yavaş, çalışmaların tamamlandığını sosyal medyadan duyurdu.

400 adet 1+1 konutun tamamının yenilendiğini duyuran Yavaş, 29 Ekim için tarih verdi.

“Bu 29 Ekim’de her hanede çifte bayram yaşansın istiyoruz” diyen Mansur Yavaş, mecliste kabul edilmesi durumunda yenilenen Mamak Eserkent konutlarının ihtiyaç sahibi yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara çok uygun fiyata kiralanacağını açıkladı.