Yeni Şafak yazarı Türküsev ile Deniz Akkaya arasında 'görücü usulü evlilik' tartışması

Uçankuş’ta canlı yayında ‘görücü usulü’ tartışması yaşandı. Yeni Şafak yazarı Sevda Türküsev ile manken Deniz Akkaya birbirlerine seslerini yükseltti.

'Görücü usulü bitti, kadına şiddet arttı'

Sevda Türküsev’in, “Görücü usulü evlilik bitti, serbest yaşanmaya başladı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı” deyince, Deniz Akkaya tepki gösterdi.

Akkaya’nın görücü usulü evliliğin bağnazlık olduğunu söylemesi üzerine Türküsev, “Asıl bağnaz sizsiniz” dedi.

'Bu nasıl acımasızca bir tavır'

Bunun üzerine Akkaya görücü usulü evlilikle ilgili, “Burada kimse görücü usulünü destekleyemez, yazık ya. “Benim çocuğum 11 yaşında, 18 yaşına geldiğinde kendi istediğim kişiyle ilgilenicem” bu nasıl acımasızca bir tavırdır?” dedi. Türküsev, görücü usulü evliliğin Türkiye’nin geleneği olduğunu savununca Akkaya, “Bu ülkenin geleneği değil görücü usulü” diye yanıt verdi.

'Kız çocuklarını mahveden zihniyet sizsiniz'

Stüdyoda gerilim yükselince Akkaya, “Kız çocuklarını mahveden zihniyet sizsiniz işte, kız çocukları bu ülkede sizin yüzünüzden şiddet görüyor!” dedi.