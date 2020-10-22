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    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

    © AA / Mesut Karaduman
    Türkiye
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli yüz yüze eğitime geçişle birlikte okula giden çocuklarda ciddi bir vaka artışı olmadığını söyledi. Kara, "Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yüz yüze eğitime kademeli geçişin, son dönemde koronavirüs hasta sayılarına etkisini değerlendirdi.

    Koronavirüste toplum geneli ile çocuklardaki vaka sayılarının paralel gittiğini söyleyen Kara, soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıklardan çocukların önce etkilendiğini, önce çocukta hastalık başladığına dikkat çekti.

    Kovid-19’da ise çocukların bu bakımdan daha korunaklı olduklarını vurgulayan Kara, "Bu bizim için çok büyük bir şans. Özellikle çocukların biraz daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Biz şunu görüyoruz; çocuklara hastalık genellikle yetişkinlerden geçiyor. İkincisi virüsü alsalar da hastalık bulgularını az çıkartıyorlar. Bunlar avantaj; ama yetişkindeki sayı yükselince istesek de istemesek de çocuklardaki sayı da yükseliyor. Bu yükselme daha ağır geçiriyorlar anlamında değil, başlangıçta nasılsa şu anda da çocuklar öyle. Ama aralarında tek tük tablonun ağır olduğu, vücudun aşırı cevap verdiği, birçok organa tutunan aşırı inflamasyon cevabı olarak adlandırdığımız tablo da var. Bizim ülkemizde de bunu görüyoruz" dedi.

    'Okula gelen çocuklarda çok ciddi bir artış olmadı'

    Kara, okulların kademeli olarak açılmasından itibaren okuldaki çocukların arasında hastalık oranlarına ve bunun topluma yansımasına bakıldığını ifade ederek, "Tüm bu değerlendirmeler yapıldığında ilk etapta bizim görebildiğimiz rakam ve verilerde şöyle bir değerlendirme var; okula gelen çocuklarda çok ciddi bir artış olmadı. Çocukların geriye dönüp ailelerine götürmeleri gibi bir durum çok söz konusu olmadı. Vakalar oluyor; ama bu çok yüksek rakamlarda değil. Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken ailenin isteğiyle ya da farklı nedenleler okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kara, çocukların okulda kurallara daha iyi uyduğunu, bunu daha sonra eve de çok iyi yansıttıklarını belirterek, "Her yaş grubunun birbirinden farklı ve bağımsız özelliği var. Ana sınıfı, 1’inci, 2’nci sınıflar o yaş grubuna siz gerekçeli olarak anlatırsanız, çocuk onu kabul ederse uygulamaya başlıyor. Mesela maske kesinlikle takıyor, uyguluyor ve eve gittiğinde bunu büyüklerine de yaptırıyor. Ama yaşlar büyümeye başladıkça ‘bana hiçbir şey olmaz’ gibi bir hareketlilik, ergenliğe geçiş dönemindeki sınıflarda nasıl olabilecek onda da parça parça, göre göre hareket etmemiz lazım. Ama biz anlatabilirsek onlar da bu uyumu sağlayacaklardır. İş biraz daha fazla bize düşüyor" değerlendirmesinde bulundu. 

    Etiketler:
    soğuk algınlığı, Grip, Bağışıklık, Koronavirüs, Okul, Yüz yüze eğitim, Ateş Kara, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı
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