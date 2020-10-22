Tüketici Güven Endeksi ekimde 81.9 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 71.8 iken, ekim ayında yüzde 3.3 oranında azalarak 69.4 oldu.
Maddi durum beklentisi endeksi 79.1 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79.1 iken, ekim ayında yüzde 0.6 oranında artarak 79.5 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 81.4 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 83.3 iken, ekim ayında yüzde 2.3 oranında azalarak
81.4 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 93.8 iken, ekim ayında yüzde 3.9 oranında artarak 97.4 oldu.
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