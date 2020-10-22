Tüketici Güven Endeksi ekimde 81.9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 oranında azaldı. Eylül ayında 82.0 olan endeks, ekim ayında 81.9 oldu.