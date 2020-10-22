'İnanmakta zorlanyorum' diyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uyarı: Bu artık bir rica değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisine maskenin kalkması yönünde yazanların olduğunu söyleyerek, "Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" uyarısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, maske takılmaması için talepte bulunulduğunu ve buna çok üzüldüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk, "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.