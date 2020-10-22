Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hedefimiz aşamalı olarak tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla buluşturmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde yaşanan süreçle ilgili olarak İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a değerlendirmelerde bulundu.

"İlk günlerde velilerimizin bir kısmı tereddütlüydü; ancak okullarımızdaki güvenli ortamı gördüklerinde kararları çok çabuk netleşti. Buna göre 12-16 Ekim haftası için Türkiye genelinden elde edilen verilere göre okul öncesi, ilkokul ve 8. sınıf öğrencilerimizin yüz yüze devam oranı yüzde 80’lere yaklaştı" diyen Selçuk, okulların tamamen açılma tarihinin ne olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık .

. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım. Meslek liselerinde de atölye dersleri yüz yüze yapılmaya başlandı. Sürecin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek diğer sınıf seviyelerinde nasıl bir yol izleyeceğimizi görmüş olacağız."

ve değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek diğer sınıf seviyelerinde nasıl bir yol izleyeceğimizi görmüş olacağız." Okullarımızı tüm detayları en ince ayrıntısına kadar planlayarak okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte uygulamaya başladık. Okula Uyum Programı kapsamında salgına yönelik tedbirler konusunda bir dizi kılavuz ve rehber eşliğinde yüz yüze eğitime başladık. Okullarımızda hijyen ve sosyal mesafe standartlarımızı oluşturarak uygulamaya başladık. Denetmenlerimiz okullarımızı denetliyor ve düzenli olarak devam edecekler . Öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlayarak okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk. Bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbiri alıyoruz.

. Öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlayarak okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk. Bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini tespit ettiklerinde daha da rahatladıklarını görüyoruz. Öğrencilerin okula gelişlerinde kurallara uyduğu, sanki uzun zamandır bu sürecin içinde okula geliyor gibi hareket ettiklerini gözlemledik. Önceki yılların aksine okula gelişlerde daha heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi."

'EBA çok kapsamlı bir kaynak çeşitliliği sunuyor'

Yüz yüze eğitime devam edilen okullarda eğitimi sekteye uğratacak bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Tedbirlerle yüz yüze eğitimlerimiz devam ediyor. Her bir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin tüm okul çalışanlarımızın ve servis şoförlerimizin HES kodu alındı ve muhtemel bir risk durumu sürekli kontrol ediliyor. Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede" dedi.

Bakan Selçuk, "Salgın döneminde daha da güçlü hâle getirilen EBA, bir öğrenme ortamı olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. EBA çok kapsamlı bir kaynak çeşitliliği sunuyor. Salgın sonrasında da geliştirilmesi sürecek. Oluşturulacak ekosistem, interaktif içeriklerle daha fazla duyu organına hitap ederek öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı rol oynayacak. Ayrıca TRT EBA kanalları da salgın sona erse de yayın hayatına devam edecek" açıklamasında bulundu.

Evinde internet olmayan öğrencilerle ilgili de açıklama yapan Selçuk, "Aslında tam da bu nedenle köy okullarımızda bütün sınıflarda yüz yüze eğitimi başlattık. Ayrıca ulaşım sorunu olan öğrencilerimiz için de EBA Destek Araçları oluşturarak öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçları ayaklarına kadar gitti. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 13 bin 200 EBA Destek Noktası oluşturduk. Ayrıca köydeki velilerin istemesi halinde köy okulunda öğrenci mevcudu kaç olursa olsun açık kalacak. Köy okullarında iyileştirilme ve geliştirme çalışmalarına da hız verdiğimizi de belirtmek isterim" dedi.

'Daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yana olduğumuzu beyan ettik'

Selçuk, şunları kaydetti: