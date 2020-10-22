İmamoğlu'ndan Cem Yılmaz'ın çağrısına destek: Harbiye hizmetinizde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanları için organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahneye çıkabileceğini söyleyen ünlü komedyen Cem Yılmaz'a "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde" diyerek destek verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan Cem Yılmaz'ın çağrısına bir destek de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz. https://t.co/Z7oFAVzJx3 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 22, 2020

​Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cem Yılmaz'ın çağrısına olumlu yanıt vermişti. Yılmaz, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" demişti.