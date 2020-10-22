Fatih Terim ve kızına hakarete 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya Instagram'dan küfürlü mesaj atarak hakaret ettiği iddia edilen Serkan E. hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E.'nin, Buse Terim Bahçekapılı'nın Instagram hesabına 10 Haziran 2020'de küfürlü mesaj attığı belirtildi.

Galatasara Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızını hedef alan mesajlar üzerine avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E.'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık Serkan E. hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.