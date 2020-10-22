İçişleri Bakanlığı'ndan Alevileri hedef alan duvar yazısıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, İstanbul'un Pendik ilçesindeki apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlarla ilgili ayrıştırıcı birtakım ifadeler yazıldığını, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve mezhepsel çatışma zeminine çekmeye çalıştığını kaydetti.

Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılmaya çalışıldığını belirten Çataklı, "Olay daha soruşturma aşamasındayken, henüz daha fail ya da failler ile ilgili bilgi yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından rahatsız olanlar, provokatif paylaşımlar ve haberlerle, bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultusunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmaktadırlar. Daha önce de benzer olaylar, aynı kesimlerce, yine aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmış, ancak yapılan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayların aslı ortaya çıkarılmıştır" dedi.

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.



Bin yıldır kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarında kardeşliğimizi ve huzurumuzu tehdit etmeye yönelik girişimlere bundan önce müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecek ⬇️ pic.twitter.com/TqMissMluD — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 22, 2020

​Açıklamasının devamında, son 4 yıl içinde meydana gelen benzer olayları hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza yönelik tehdit içerikli bu ve buna benzer yazılarla ve işaretlerle ilgili ihbarlara kolluk kuvvetlerimizce anında müdahale edilmektedir. 2017 yılından bugüne kadar faili ya da failleri tespit edilen 6 olayda 11 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bu kişilerin adli makamlara intikalleri sağlanmıştır. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bin yıldır kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarında etnik kökeni, mezhebi ve sosyal ve siyasal kimliği üzerinden kardeşliğimizi ve huzurumuzu tehdit etmeye yönelik girişimlere, bundan önce müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecek."