Bakan Selçuk açıkladı: Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin 'azmini ve hayallerini bildiklerini' söyledi.

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192'ydi.

Açık Öğretim Lisesi’nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz.



Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik.



Hayırlı olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 22, 2020

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