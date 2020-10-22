'İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının İstanbul'daki seyri için yaptığı toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının İstanbul'daki seyri için yaptığı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimler davet edilmişti.

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye'si Sözcüsü Murat Ongun, salgının İstanbul'daki seyri için yapılan toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediğini hatta toplantıyı bakan Koca'nın attığı tweetten öğrendiğini aktardı.