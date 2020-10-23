Gaziantep Valiliği, 'emniyette darp' iddiasını reddetti: Başsavcılık işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi

Duvar'ın haberine göre, Nizip'te yaşayan 16 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün, emniyette maruz kaldığı şiddete ilişkin konu Meclis gündemine taşındı. Gazete Duvar'ın gündeme getirdiği, 'Puşi gözaltısı: Karakolda darp iddiasına soruşturma' haberinin ardından HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya olayda ismi geçen polisler için, “Haklarında herhangi bir işlem yapıldı mı?” sorusunu sordu.

Kaçmaz, puşi taktığı için parkta gözaltına alındığını ve emniyette kötü muameleye maruz kaldığını söyleyen Gündüz'ün yaşadıklarını ve bakanlığın ne tür tedbirler aldığını da sordu. Kaçmaz'ın Soylu'dan yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorular yer aldı:

- Ahmet Gündüz’ün polisler tarafından gözaltına alınmasının gerekçesi nedir? İfade odasında keyfi olarak darp eden ve darp raporu almalarını engelleyerek kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlayan polisler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

- Ahmet Gündüz’ün puşi taktığı için gözaltına alındığı ve karakola ait kamera kaydı görüntülerinin bilinçli olarak dosyaya eklenmeyip gizli tutulduğu iddiaları doğru mudur?

- Polis karakolundaki işkence iddialarıyla ilgili yürütmekte olduğunuz bir soruşturma mevcut mudur? Hakkında soruşturma yürütülen polis sayısı kaçtır?

- Emniyet örgütünde her geçen gün artan ve "keyfi, sorumsuz, hukuk dışı, partizanca" uygulamalar aşamasına varan bu tür gelişmeler karşısında Bakanlık olarak ne gibi tedbirler alınacaktır?

Gaziantep Valiliği, Nizip'teki darp iddiasını reddetti

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriyeli mültecilere yönelik “provakatif eylem yapılacağı yönünde paylaşımlar” nedeniyle, 3 Mart'ta Osmanlı Parkı’nda toplanan kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Ahmet Gündüz'ün de olduğu ifade edilen açıklamada, gözaltındaki kişilerin herhangi bir eylemleri bulunmadığı için serbest bırakıldığı aktarıldı.

Gözaltındakilerin doktor raporlarında darp izi olmadığı belirtilen açıklamada, “Olaydan takribi bir ay sonra 04 Nisan 2020 günü A.G. isimli şahsın annesi olan Ş.A. tarafından oğlunun darp edildiği iddiası ile Nizip Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuş ve iddialarla ilgili Başsavcılık tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir” denildi.

Anne, "kamera görüntüleri kesilmiş" diyerek yeni bir başvuru yapıyor. Valilik açıklaması sadece ilk suç duyurusuna ilişkin. Yeni açılan soruşturmadan habersiz!

Savcılık ise emniyete değil ilçe jandarmaya yazı yazıyor.(belgesi aşağıda)Valiliğin bu suç duyurusundan haberi yok mu? pic.twitter.com/MR8JTr1RQ3 — Hacı Bişkin (@Devranbskn) October 22, 2020

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