Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin koronavirüse yakalandı

Çukurova Belediyesi Başkan Soner Çetin, sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Başkan Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.
Değerli hemşehrilerim— Soner Çetin (@sonercetin01) October 22, 2020
Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim.
Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum.
Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim.
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