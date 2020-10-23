Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin koronavirüse yakalandı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak "Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim." dedi.

Çukurova Belediyesi Başkan Soner Çetin, sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.

Değerli hemşehrilerim

Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim.

Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum.

Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. — Soner Çetin (@sonercetin01) October 22, 2020

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